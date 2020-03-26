Руководство Барселоны хочет значительно урезать зарплату футболистам из-за коронавируса

Большинство футболистов добровольно не соглашается на такую меру.

Руководство "Барселоны" предложило игрокам команды сократить зарплату на 70% на время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает sport.es.

Отмечается, что большинство футболистов отказалось добровольно идти на снижение зарплаты. Ассоциация футболистов Испании рекомендовала игрокам "Барселоны" отстаивать свою позицию.

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В то же время еще одна группа готова пойти на уступки, однако прежде хочет понять, когда может возобновиться чемпионат Испании.

Тем не менее, президент клуба Жозеп Бартомеу в любом случае намерен принять решение о сокращении зарплаты игроков. В клубе уверены, что данная мера законна во время чрезвычайного положения, которое введено в Испании в данный момент.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Лионель Месси и Пеп Гвардиола перечислили крупные суммы на борьбу с коронавирусом.