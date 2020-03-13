Клуб УПЛ расстался с зарубежным тренером
Донецкий "Олимпик" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Висенте Гомесом.
Об этом сообщил официальный сайт "Олимпика".
Руководство клуба и тренер пришли к обоюдному решению расторгнуть контракт.
13 марта Гомес встретился с командой перед утренней тренировкой, чтобы объявить свое решение.
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Экс-тренер киевского "Динамо" Гомес работал во главе "Олимпика" с сентября 2019 года. Под его руководством команда сперва выиграла пять матчей подряд, однако затем последовала серия из семи кряду поражений. На данный момент в таблице УПЛ "Олимпик" занимает одиннадцатое место.
Уже объявлено, что исполнять обязанности главного тренера "Олимпика" до конца сезона будет Игорь Климовский. Ранее он уже дважды занимал в донецком клубе позицию "и.о.".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко рассказал о возможном продлении контракта со сборной Украины.