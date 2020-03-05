"Строю планы": Шевченко рассказал о возможном продлении контракта со сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о переговорах с Украинской ассоциацией футбола касательно продления контракта.
Об этом Шевченко сказал в интервью YouTube-каналу FootballHub, объясняя то, что он уже задумывается о предстоящем выступление команды в Лиге наций осенью 2020 года.
Читайте также"Отличная мотивация": Шевченко назвал задачу для сборной Украины в следующем сезоне Лиги наций
"Мы в процессе переговоров по поводу продления контракта. Я думаю, что все однозначно будет ясно уже перед началом чемпионата Европы. Процесс идет, поэтому я и строю планы на будущее", - сказал Шевченко.
Напомним, Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. В прошлом году тренер вывел команду на Евро-2020.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в услугах Шевченко заинтересован "Милан".