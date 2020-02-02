Впереди - два бразильца: Роналду вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории футбола

Также португалец отметился редким достижением в истории "Ювентуса".

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вошел в тройку лучших бомбардиров за всю историю футбола.

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В 22-м туре итальянской Серии А туринцы разгромили "Фиорентину" (3:0), а португальский форвард оформил дубль, дважды реализовав пенальти.

Таким образом, у Роналду на счету 722 гола за карьеру. Это позволило Криштиану обойти немца Герда Мюллера (720) и занять третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю футбола.

Первое место остается за бразильцем Пеле - 767 голов. 734 результативных удара в активе его соотечественника Ромарио. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси имеет 705 голов и замыкает первую шестерку.

Кроме того, Роналду повторил рекорд Давида Трезеге, став вторым игроком, которому удалось забить за "Ювентус" в девяти поединках подряд.

В турнирной таблице Серии А "Ювентус" набрал 54 очка после 22 туров и остается лидером.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Роналду достиг исторической отметки подписчиков в Instagram.