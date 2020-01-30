Самый популярный в мире: Роналду достиг исторической отметки подписчиков в Instagram

Португалец занимает первое место среди всех пользователей социальной сети.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду достиг отметки в 200 миллионов подписчиков в Instagram.

34-летний футболист является самым популярным пользователем этой социальной сети в мире.

В тройку входят певица Ариана Гранде (173 миллиона) и актер Дуэйн Джонсон (170 миллионов).

Среди футболистов следом за Роналду идут аккаунты форварда "Барселоны" Лионеля Месси (141 миллион) и лидера "Пари Сен-Жермен" Неймара (132 миллиона).

Cамый популярный аккаунт в Instagram - официальная страница самой социальной сети.

УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду вошел в список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.