Украинец Малиновский помог Аталанте сыграть вничью с лидером Серии А (видео)

Украинский футболист принял участие в голевой атаке своей команды.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский помог "Аталанте" уйти от поражения в матче 19-го тура Серии А против "Интера".

Малиновский вышел на замену на 54-й минуте матча. Своим первым ударом по воротам украинец попал в штангу, а на 75-й минуте он поучаствовал в голевой атаке. Малиновский поборолся за верховую подачу в центре штрафной, после чего мяч отскочил на Робина Госенса, который сравнял счет.

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На 88-й минуте украинский полузащитник заработал пенальти, однако Луис Муриэль не реализовал одиннадцатиметровый.

Также Малиновский успел заработать желтую карточку.

Матч в итоге завершился со счетом 1:1.

"Аталанта" набрала 35 очков и занимает пятое место в Серии А. "Интер" (46 очков) лидирует.

Телеканалы "Футбол 1/2" в YouTube опубликовали гол и пенальти "Аталанты".

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Эдуард Соболь забил красивый гол за "Брюгге".