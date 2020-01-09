Футболист сборной Украины забил красивый гол за бельгийский клуб (видео)

Эдуард Соболь отличился победным голом за "Брюгге" в контрольном поединке.

Украинский защитник Эдуард Соболь отличился голом за бельгийский "Брюгге" в контрольном матче против нидерландского ПСВ.

Соболь вышел на замену после перерыва, а на 73-й минуте сделал счет 2:1.

Украинец принял мяч за пределами штрафной и вторым касанием пробил с лета.

Напомним, Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды. В текущем сезоне на счету украинца 17 матчей и 2 ассиста в чемпионате Бельгии.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Зинченко забил первый гол в сезоне за "Манчестер Сити".