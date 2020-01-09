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Футболист сборной Украины забил красивый гол за бельгийский клуб (видео)

19:37, 09 января 2020
Футбол
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Эдуард Соболь забил ударом из-за пределов штрафной / фото: twitter.com/clubbrugge

Соболь вышел на замену после перерыва, а на 73-й минуте сделал счет 2:1.

Украинец принял мяч за пределами штрафной и вторым касанием пробил с лета.

Напомним, Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды. В текущем сезоне на счету украинца 17 матчей и 2 ассиста в чемпионате Бельгии.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Зинченко забил первый гол в сезоне за "Манчестер Сити".

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Теги: #Эдуард Соболь