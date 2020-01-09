Футболист сборной Украины забил красивый гол за бельгийский клуб (видео)
19:37, 09 января 2020Футбол
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Эдуард Соболь отличился победным голом за "Брюгге" в контрольном поединке.
Эдуард Соболь забил ударом из-за пределов штрафной / фото: twitter.com/clubbrugge
Украинский защитник Эдуард Соболь отличился голом за бельгийский "Брюгге" в контрольном матче против нидерландского ПСВ.
Соболь вышел на замену после перерыва, а на 73-й минуте сделал счет 2:1.
Украинец принял мяч за пределами штрафной и вторым касанием пробил с лета.
Напомним, Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды. В текущем сезоне на счету украинца 17 матчей и 2 ассиста в чемпионате Бельгии.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Зинченко забил первый гол в сезоне за "Манчестер Сити".
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