Сборная Украины проведет товарищеский матч с действующим чемпионом мира
Сборная Украины в марте следующего года планирует провести два товарищеских матча.
Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
27 марта подопечные Андрея Шевченко встретятся с действующим чемпионом мира - сборной Франции.
30 марта, через несколько дней после игры с французами, украинская сборная сыграет с Польшей. Оба матча пройдут на выезде.
Предварительная договоренность об этих играх была достигнута во время встречи на жеребьевке Евро-2020 наставника сборной Украины Андрея Шевченко с коучами этих команд - французом Дидье Дешамом и поляком Ежи Бженчеком.
Напомним, в финальной части чемпионата Европы Украина выступит в группе С. Первый матч украинцы проведут 14 июня в Амстердаме против Нидерландов.
Ранее УНИАН сообщал о том, что Шевченко оценил шансы сборной Украины на выход в плей-офф Евро-2020.