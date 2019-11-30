Сборная Украины проведет товарищеский матч с действующим чемпионом мира

Команда Андрея Шевченко встретится с участниками Евро-2020.

Сборная Украины в марте следующего года планирует провести два товарищеских матча.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

27 марта подопечные Андрея Шевченко встретятся с действующим чемпионом мира - сборной Франции.

30 марта, через несколько дней после игры с французами, украинская сборная сыграет с Польшей. Оба матча пройдут на выезде.

Предварительная договоренность об этих играх была достигнута во время встречи на жеребьевке Евро-2020 наставника сборной Украины Андрея Шевченко с коучами этих команд - французом Дидье Дешамом и поляком Ежи Бженчеком.

Напомним, в финальной части чемпионата Европы Украина выступит в группе С. Первый матч украинцы проведут 14 июня в Амстердаме против Нидерландов.

Ранее УНИАН сообщал о том, что Шевченко оценил шансы сборной Украины на выход в плей-офф Евро-2020.