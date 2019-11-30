Шевченко оценил шансы сборной Украины на выход в плей-офф Евро-2020

Главный тренер сборной Украины уверен, что у команды есть хорошие шансы.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги жеребьевки группового этапа финальной части чемпионата Европы-2020.

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Тренер дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 1".

"Настроение отличное. Простых команд на таком турнире не бывает. Нас ждет сложный первый матч, ведь Нидерланды - очень хорошая команда с сильными игроками и отличным тренером. Тем более играем на выезде. Австрия - тоже непростой соперник. Позже узнаем и третью команду.

У Украины есть хорошие шансы выйти из группы. Все будет зависеть от состояния, в котором футболисты подойдут к чемпионату Европы. Главное, чтобы не было травм. Какие команды попались, к таким и будем готовиться", - отметил Шевченко.

Также тренер подчеркнул, что не слишком доволен расписанием:

"Не хотелось начинать с Нидерландами, так как это одна из сильнейших сборных. Но раз такая жеребьевка - так и будем играть".

Матч первого тура в группе C с Нидерландами сборная Украины проведет 14 июня в Амстердаме.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах жеребьевки финальной части Евро-2020.