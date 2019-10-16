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Звездный футболист Манчестер Сити попал в аварию (фото)

22:05, 16 октября 2019
Футбол
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Серхио Агуэро / REUTERS

Об этом сообщает mirror.co.uk.

Агуэро попал в аварию на своем Range Rover стоимостью 80 тысяч фунтов. Футболист в результате ДТП не пострадал. Об этом изданию сообщили источники в "Ман Сити".

Что послужило причиной ДТП - не сообщается.

В Instagram Агуэро выложил фото своего разбитого авто, написав: "Какое прекрасное утро!".

фото: instagram.com/10aguerosergiokun

Отметим, что в 2017 году Агуэро попадал в ДТП, когда ехал на такси.

Как сообщал УНИАН, ранее в серьезное ДТП попал американский чемпион мира по боксу Эррол Спенс.

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Теги: #Манчестер Сити