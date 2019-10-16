Звездный футболист Манчестер Сити попал в аварию (фото)
22:05, 16 октября 2019Футбол
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Серхио Агуэро в результате ДТП не пострадал, в отличие от его автомобиля.
Серхио Агуэро / REUTERS
Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в ДТП по дороге на тренировку команды.
Об этом сообщает mirror.co.uk.
Агуэро попал в аварию на своем Range Rover стоимостью 80 тысяч фунтов. Футболист в результате ДТП не пострадал. Об этом изданию сообщили источники в "Ман Сити".
Что послужило причиной ДТП - не сообщается.
В Instagram Агуэро выложил фото своего разбитого авто, написав: "Какое прекрасное утро!".
BREAKING Sergio Aguero involved in car crash before Man City traininghttps://t.co/nC3pNTUuBUpic.twitter.com/VXOoON6E4S— Mirror Football (@MirrorFootball) 16 октября 2019 г.
фото: instagram.com/10aguerosergiokun
Отметим, что в 2017 году Агуэро попадал в ДТП, когда ехал на такси.
Как сообщал УНИАН, ранее в серьезное ДТП попал американский чемпион мира по боксу Эррол Спенс.
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