Звездный футболист Манчестер Сити попал в аварию (фото)

Серхио Агуэро в результате ДТП не пострадал, в отличие от его автомобиля.

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в ДТП по дороге на тренировку команды.

Об этом сообщает mirror.co.uk.

Агуэро попал в аварию на своем Range Rover стоимостью 80 тысяч фунтов. Футболист в результате ДТП не пострадал. Об этом изданию сообщили источники в "Ман Сити".

Что послужило причиной ДТП - не сообщается.

В Instagram Агуэро выложил фото своего разбитого авто, написав: "Какое прекрасное утро!".

BREAKING Sergio Aguero involved in car crash before Man City traininghttps://t.co/nC3pNTUuBUpic.twitter.com/VXOoON6E4S — Mirror Football (@MirrorFootball) 16 октября 2019 г.

Отметим, что в 2017 году Агуэро попадал в ДТП, когда ехал на такси.

Как сообщал УНИАН, ранее в серьезное ДТП попал американский чемпион мира по боксу Эррол Спенс.