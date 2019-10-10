Находится в тяжелом с состоянии: американский топ-боксер попал в серьезное ДТП (фото, видео)
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс попал в автомобильную аварию в Далласе.
Об этом сообщает CBS.
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Спенс не справился с управлением, когда находился за рулем Ferrari. Автомобиль на большой скорости вылетел с трассы на одном из поворотов и несколько раз перевернулся. Спенс вылетел из авто, так как не был пристегнут ремнем безопасности.
Полиция Далласа сообщила, что потерпевший получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По прогнозам медиков, Спенс будет жить.
Отметим, что в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring 29-летний Спенс занимает шестое место.
Как сообщал УНИАН, ранее в ДТП попал украинский боксер Денис Беринчик.