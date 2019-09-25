УЕФА внес изменения в регламент Лиги наций

Организация изменила количество команд в группах.

Исполком УЕФА утвердил новый регламент Лиги наций, которая была создана в качестве альтернативы товарищеским матчам.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

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С нового сезона-2020/21 лиги А, В и С будут состоять из 16 сборных (ранее - 12), тогда как в лиге D сыграет семь сборных (ранее - 7). Команды будут распределены по лигам согласно их положению в Лиге наций-2018/19.

Такое решение было принято после консультаций с национальными ассоциациями, которые выразили желание более кардинально сократить число товарищеских поединков.

Жеребьевка Лиги наций-2020/21 состоится 3 марта 2020 года в Амстердаме. Все последние матчи каждой из групп будут проходить в одно время. При этом концепция финальной стадии не изменится. В финальный турнир выйдут четыре победителя групп лиги А, которые затем и определят сильнейшего.

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Украины выиграла свою группу в лиге B и поднялась в элитный дивизион, а также вышла в плей-офф, где сразится за путевку на Евро-2020, если не сможет преодолеть квалификацию.

Первым чемпионом Лиги наций стала сборная Португалии.

УНИАН ранее сообщал, что УЕФА утвердил название нового футбольного еврокубка.