УЕФА внес изменения в регламент Лиги наций
Исполком УЕФА утвердил новый регламент Лиги наций, которая была создана в качестве альтернативы товарищеским матчам.
Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.
Читайте такжеСтало известно, где будут проходить финалы Лиги чемпионов с 2021 по 2023 годы
С нового сезона-2020/21 лиги А, В и С будут состоять из 16 сборных (ранее - 12), тогда как в лиге D сыграет семь сборных (ранее - 7). Команды будут распределены по лигам согласно их положению в Лиге наций-2018/19.
Такое решение было принято после консультаций с национальными ассоциациями, которые выразили желание более кардинально сократить число товарищеских поединков.
Жеребьевка Лиги наций-2020/21 состоится 3 марта 2020 года в Амстердаме. Все последние матчи каждой из групп будут проходить в одно время. При этом концепция финальной стадии не изменится. В финальный турнир выйдут четыре победителя групп лиги А, которые затем и определят сильнейшего.
В первом розыгрыше Лиги наций сборная Украины выиграла свою группу в лиге B и поднялась в элитный дивизион, а также вышла в плей-офф, где сразится за путевку на Евро-2020, если не сможет преодолеть квалификацию.
Первым чемпионом Лиги наций стала сборная Португалии.
УНИАН ранее сообщал, что УЕФА утвердил название нового футбольного еврокубка.