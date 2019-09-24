Утверждено название нового футбольного еврокубка

Третий еврокубковый турнир под эгидой УЕФА стартует в 2021 году.

Исполком УЕФА утвердил название нового турнира среди клубов, который стартует в 2021 году.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

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Турнир будет носить название Лига конференций УЕФА (Europa Conference League).

Первый розыгрыш нового еврокубка стартует в 2021 году. Матчи турнира будут проходить по четвергам.

Отметим, что в предыдущий раз три еврокубковых турнира проводились еще в сезоне 1998/99. Тогда под эгидой УЕФА проходили розыгрыши Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, где будут проходить финалы Лиги чемпионов с 2021 по 2023 годы.