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Утверждено название нового футбольного еврокубка

23:19, 24 сентября 2019
Футбол
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УЕФА / uefa.com

Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

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Турнир будет носить название Лига конференций УЕФА (Europa Conference League).

Первый розыгрыш нового еврокубка стартует в 2021 году. Матчи турнира будут проходить по четвергам.

Отметим, что в предыдущий раз три еврокубковых турнира проводились еще в сезоне 1998/99. Тогда под эгидой УЕФА проходили розыгрыши Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков. 

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, где будут проходить финалы Лиги чемпионов с 2021 по 2023 годы.

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Теги: #УЕФА#Лига конференций