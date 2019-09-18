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Шахтер проиграл Ман Сити в Юношеской лиге УЕФА

15:28, 18 сентября 2019
Футбол
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Шахтер U-19 уступил Ман Сити U-19 / фото: twitter.com/ManCityAcademy

Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.

У "горняков" единственный мяч на счету Артема Бондаренко.

"Шахтер" U-19 - "Манчестер Сити" U-19 - 1:3

Голы: Бондаренко, 32 - Бернабе, 18, Козык, 26 (автогол), Зубди, 79

"Шахтер" U-19: Трубин, Козык, Муравский, Якуба, Очеретько (Абдулаев, 87), Бондаренко, Крыськив, Мудрик (Судаков, 78), Гуров, Булеза, Сикан.

Следующий матч "горняки" проведут против "Аталанты" 1 октября.

Напомним, главная команда "Шахтера" свой матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" проведет сегодня, 18 сентября. Начало - в 22.00.

УНИАН ранее опубликовал анонс матча "Шахтер" - "Манчестер Сити".

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Теги: #Шахтер#Манчестер Сити#Юношеская лига УЕФА