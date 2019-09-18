Шахтер проиграл Ман Сити в Юношеской лиге УЕФА

Молодежь "Шахтера" в Харькове не смогла отобрать очки у англичан.

В Харькове прошел матч первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА между "Шахтером" и "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1. У "горняков" единственный мяч на счету Артема Бондаренко. "Шахтер" U-19 - "Манчестер Сити" U-19 - 1:3 Голы: Бондаренко, 32 - Бернабе, 18, Козык, 26 (автогол), Зубди, 79 "Шахтер" U-19: Трубин, Козык, Муравский, Якуба, Очеретько (Абдулаев, 87), Бондаренко, Крыськив, Мудрик (Судаков, 78), Гуров, Булеза, Сикан. Следующий матч "горняки" проведут против "Аталанты" 1 октября. Напомним, главная команда "Шахтера" свой матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" проведет сегодня, 18 сентября. Начало - в 22.00. УНИАН ранее опубликовал анонс матча "Шахтер" - "Манчестер Сити".

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