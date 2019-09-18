Остановить машину Гвардиолы: анонс матча Шахтер - Манчестер Сити

Чемпион Украины проведет матч в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов будет принимать "Манчестер Сити". Встреча украинского и английского клубов пройдет 18 сентября на стадионе "Металлист" в Харькове.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Манчестер Сити".

Начало встречи - в 22.00.

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"Шахтер": Тайсон в строю, Коноплянка готовится к дебюту

"Горняки" летом расстались с Паулу Фонсекой, а команду возглавил Луиш Каштру. В целом игровая модель "горняков" не изменилась, а лидеры остались прежними. Были разговоры о возможном переходе в "Рому" Тайсона, но сделка не состоялась.

В УПЛ дела у дончан идут великолепно. Команда после семи туров добилась максимального результата - 21 очко. Отрыв от "Десны" составляет семь пунктов, а от "Динамо" - 13.

Главным трансфером лета стал переход из "Шальке" Евгения Коноплянки. Вингер сборной Украины уже дебютировал в составе чемпионов Украины, а теперь впервые в составе дончан может выйти на поле и в Лиге чемпионов.

Проблемой может стать серьезная травма Тайсона - бразилец получил сотрясение мозга в матче с "Зарей". Однако Каштру уже заявил, что капитан приступил к тренировкам и будет готов выйти на поле.

"Шахтер" и "Ман Сити" встретятся на групповом этапе в третий раз подряд. В сезоне 2017-2018 команды обменялись домашними победами (2:0 в Англии и 2:1 в Украине), а в прошлом сезоне "Сити" удалось разгромить "горняков" в двух матчах (3:0 и 6:0).

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"Манчестер Сити": беда с центральными защитниками

"Горожане" в прошлом сезоне стали чемпионами Англии, выиграв ожесточенную борьбу у "Ливерпуля". Главной мечтой фанатов остается победа в Лиге чемпионов, но там команда в четвертьфинале не сумела пройти "Тоттенхэм" - 0:1, 4:3.

В новом сезоне у "Сити" хватает проблем. Потери очков привели к тому, что "Ливерпуль" уже оторвался на пять пунктов в АПЛ. Главный провал случился как раз на прошлых выходных. Команда Пепа Гвардиолы сенсационно проиграла "Норвичу" - 2:3.

После этой неудачи летний новичок "Ман Сити" Родри заявил, что в следующей игре команда попытается "убить соперника", чтобы реабилитироваться перед фанатами. Дополнительная мотивация англичан является проблемой для "Шахтера", учитывая разницу в классе.

Гвардиола взял в Харьков 21 игрока. Есть у тренера серьезная головная боль - в строю остался один центральный защитник Николас Отаменди, а Джон Стоунз и Эмерик Ляпорт находятся в лазарете. На поле может выйти 18-летний Эрик Гарсия.

Снова в Украине сыграет Александр Зинченко. Хавбек нашей сборной является основным левым защитником "Сити", поэтому болельщики должны увидеть его в деле.

Слова перед матчем

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"К сожалению, из-за проблем со здоровьем не мог присутствовать на тренировках и на скамейке запасных в матче против "Зари". Однако эта проблема уже решена. Мы не будем анализировать предстоящий матч ввиду того, чего мы достигли в чемпионате Украины. Поединок против "Манчестер Сити" будет намного тяжелее, поэтому нам нужно настроиться лучшим образом".

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола:

"Тайсон, Марлос и Степаненко - великолепные игроки. Знаю, что в команде больше нет Ракицкого, но у вас новый центральный защитник. Стиль игры "Шахтера" - быстрый пас и контратаки. Для нас важно поддерживать ритм игры. Нам важно выиграть первую игру на выезде. Сложность ЛЧ в том, что в группе дистанция очень короткая, всего шесть матчей. С "Шахтером" будет сложно и интересно. Я очень уважаю этот клуб".

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Гарсия, Зинченко, Де Брюйне, Родри, Давид Сильва, Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг

Арбитр

Судить поединок будет бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Диашем.