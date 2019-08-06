Ворскла усилилась футболистом Порту (фото)

Полузащитник Луизао перешел в полтавский клуб на правах аренды.

Новичком полтавской "Ворсклы" стал бразильский полузащитник "Порту" Луизао.

Об этом сообщает пресс-служба "Ворсклы".

21-летний Луизао будет выступать за полтавский клуб на правах аренды.

Отмечается, что бразилец уже приступил к тренировкам с командой.

Читайте такжеКарпаты объявили о подписании бывшего защитника Шахтера и бразильского форварда (фото)

Луизао является воспитанником бразильского "Сан-Паулу", а в "Порту" он перешел в 2017 году за 3 миллиона евро. На протяжении двух лет Луизао выступал за дублирующий состав "Порту" во втором дивизионе чемпионата Португалии. В составе основной команды "драконов" бразилец провел один матч.

Напомним, "Ворскла" стартовала в УПЛ с двух подряд поражений.

УНИАН ранее также сообщал о том, что донецкий "Олимпик" усилился очередным легионером.