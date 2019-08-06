Ворскла усилилась футболистом Порту (фото)
Новичком полтавской "Ворсклы" стал бразильский полузащитник "Порту" Луизао.
Об этом сообщает пресс-служба "Ворсклы".
21-летний Луизао будет выступать за полтавский клуб на правах аренды.
Отмечается, что бразилец уже приступил к тренировкам с командой.
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Луизао является воспитанником бразильского "Сан-Паулу", а в "Порту" он перешел в 2017 году за 3 миллиона евро. На протяжении двух лет Луизао выступал за дублирующий состав "Порту" во втором дивизионе чемпионата Португалии. В составе основной команды "драконов" бразилец провел один матч.
Напомним, "Ворскла" стартовала в УПЛ с двух подряд поражений.
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