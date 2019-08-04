Теперь из Ирана: клуб УПЛ усилился очередным легионером

Донецкий "Олимпик" продолжает комплектацию команды.

Новичком донецкого "Олимпика" стал иранский нападающий Захеди Шахаб.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

24-летний Шахаб, который выступает на позиции вингера, поставил подпись под двухлетним контрактом с "Олимпиком".

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Последним клубом Шахаба был исландский "Вестманнаэйяр". С января иранец пребывал в статусе свободного агента.

"Для моей карьеры переход в "Олимпик" - шаг вперед. Здесь у меня есть возможность развивать свои навыки и продемонстрировать свой потенциал. Моя мечта - играть в еврокубках. В "Олимпике" созданы все условия для этого. Еще один плюс – возможность поработать с тренером, который был легендарным футболистом. Жулио Сезар смог собрать в клубе действительно квалифицированных игроков", - отметил Шахаб.

Как сообщал УНИАН, ранее новичком "Олимпика" стал полузащитник Буркина-Фасо.