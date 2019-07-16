В ЮАР жестоко убили бывшего футболиста (видео)

Экс-нападающего Марка Батчелора расстреляли, когда он находился в своей машине.

В Йоханнесбурге был убит бывший нападающий сборной ЮАР по футболу Марк Батчелор.

Как сообщает BBC, Батчелор был застрелен, когда находился в машине рядом со своим домом. В жертву попало семь пуль.

"Его атаковали двое мужчин, которые ехали на мотоцикле. Он планировал заехать на территорию своего дома. Подозреваемые совершили несколько выстрелов", - сообщил представитель полиции Лунджело Дламини.

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Полицейский также добавил, что Батчелор умер в машине. Преступники скрылись с места убийства, ничего не похитив.

"Мы расследуем мотивы нападения. Личности подозреваемых пока не установлены", - сказал Дламини.

Также отмечается, что вместе с Батчелором в машине находился садовник, который не пострадал.

По ходу своей карьеры Батчелор выступал за крупнейшие клубы ЮАР: "Кайзер Чифс", "Орландо Пайретс", "Мамелоди Саундаунс" и "Морока Свэллоуз".

Видео с места трагедии было опубликовано на YouTube-канале Eyewitness News.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Зинедин Зидан покинул тренировочный лагерь "Реала" из-за трагедии в семье.