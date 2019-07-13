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Зидан покинул тренировочный лагерь Реала из-за трагедии в семье

22:39, 13 июля 2019
Футбол
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Фарид Зидан был старше Зинедина на семь лет / фото: twitter.com

Об этом сообщает as.com.

Причиной смерти Фарида Зидана стал рак. Ему было 54 года.

"Реал" на своем официальном сайте сообщил о том, что сегодняшнюю тренировку игроки "сливочных" начали с минуты молчания.

Из-за трагедии Зидан улетел со сборов "Реала" в Канаде. Во время отсутствия француза командой руководит его помощник Давид Беттони. Ожидается, что тренер вернется на сборы перед первым предсезонным матчем команды, который запланирован на 21 июля.

УНИАН ранее также сообщал о том, что новичку "Реала" стало плохо во время презентации.

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Теги: #Реал#Зинедин Зидан