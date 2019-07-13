Зидан покинул тренировочный лагерь Реала из-за трагедии в семье

У экс-футболиста и главного тренера "сливочных" умер родной брат.

В семье главного тренера "Реала" Зинедина Зидана произошла трагедия - умер родной брат экс-футболиста Фарид.

Об этом сообщает as.com.

Причиной смерти Фарида Зидана стал рак. Ему было 54 года.

"Реал" на своем официальном сайте сообщил о том, что сегодняшнюю тренировку игроки "сливочных" начали с минуты молчания.

Из-за трагедии Зидан улетел со сборов "Реала" в Канаде. Во время отсутствия француза командой руководит его помощник Давид Беттони. Ожидается, что тренер вернется на сборы перед первым предсезонным матчем команды, который запланирован на 21 июля.

УНИАН ранее также сообщал о том, что новичку "Реала" стало плохо во время презентации.