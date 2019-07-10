цей матеріал доступний українською

Срыв пресс-конференции: новичку Реала стало плохо на презентации (видео)

20:51, 10 июля 2019
Футбол
126 0
Эдер Милитао / REUTERS

Во время пресс-конференции 21-летнему футболисту стало плохо, из-за чего он был вынужден покинуть зал.

Сначала игрок пытался успокоиться и прийти в себя, пил воду, после чего признался, что у него закружилась голова, и попрощался с журналистами.

Милитао подписал контракт с мадридцами на шесть лет. "Реал" заплатил "Порту" за защитника 50 миллионов евро.

Ранее УНИАН сообщал, что главный конкурент Лунина покинул "Реал".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Реал#трансферы