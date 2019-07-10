Срыв пресс-конференции: новичку Реала стало плохо на презентации (видео)
20:51, 10 июля 2019Футбол
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Эдер Милитао был вынужден покинуть пресс-конференцию.
Эдер Милитао / REUTERS
Мадридский "Реал" презентовал новичка - бразильского защитника Эдера Милитао.
Во время пресс-конференции 21-летнему футболисту стало плохо, из-за чего он был вынужден покинуть зал.
Сначала игрок пытался успокоиться и прийти в себя, пил воду, после чего признался, что у него закружилась голова, и попрощался с журналистами.
Video | Militão started feeling dizzy and had to end the press conference. pic.twitter.com/RZrIbxVNYo— Real Madrid Info (@RMadridInfo) 10 июля 2019 г.
Милитао подписал контракт с мадридцами на шесть лет. "Реал" заплатил "Порту" за защитника 50 миллионов евро.
Ранее УНИАН сообщал, что главный конкурент Лунина покинул "Реал".
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