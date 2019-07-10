Срыв пресс-конференции: новичку Реала стало плохо на презентации (видео)

Эдер Милитао был вынужден покинуть пресс-конференцию.

Мадридский "Реал" презентовал новичка - бразильского защитника Эдера Милитао.

Во время пресс-конференции 21-летнему футболисту стало плохо, из-за чего он был вынужден покинуть зал.

Сначала игрок пытался успокоиться и прийти в себя, пил воду, после чего признался, что у него закружилась голова, и попрощался с журналистами.

Video | Militão started feeling dizzy and had to end the press conference. pic.twitter.com/RZrIbxVNYo — Real Madrid Info (@RMadridInfo) 10 июля 2019 г.

Милитао подписал контракт с мадридцами на шесть лет. "Реал" заплатил "Порту" за защитника 50 миллионов евро.

Ранее УНИАН сообщал, что главный конкурент Лунина покинул "Реал".