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У знаменитого испанского вратаря Касильяса случился сердечный приступ

18:33, 01 мая 2019
Футбол
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Икер Касильяс / REUTERS

Об этом сообщает A Bola.

Касильяс был госпитализирован сразу после того, как почувствовал себя плохо. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что в больнице испанскому голкиперу сделали процедуру катетеризации сердца. 

В "Порту" сделали официальное заявление, подтвердив, что голкипер перенес "острый инфакрт миокарда во время утренней тренировки".

"Касильяс находится в больнице в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена", - говорится в сообщении на сайте "Порту".

Уже сейчас можно говорить о том, что участие Касильяса в оставшихся матчах сезона исключено.

Касильяс, которому в мае исполнится 38 лет, выступает за "Порту" с 2015 года. Ранее вратарь играл за "Реал". В составе сборной Испании Касильяс становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Порту" выиграл Юношескую лигу УЕФА.

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Теги: #футбол#Порту#Икер Касильяс