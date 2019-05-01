У знаменитого испанского вратаря Касильяса случился сердечный приступ

Вратарь "Порту" был госпитализирован после того, как перенес инфаркт на тренировке.

У голкипера "Порту" Икера Касильяса во время тренировки случился инфаркт миокарда.

Об этом сообщает A Bola.

Касильяс был госпитализирован сразу после того, как почувствовал себя плохо. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что в больнице испанскому голкиперу сделали процедуру катетеризации сердца.

В "Порту" сделали официальное заявление, подтвердив, что голкипер перенес "острый инфакрт миокарда во время утренней тренировки".

"Касильяс находится в больнице в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена", - говорится в сообщении на сайте "Порту".

Уже сейчас можно говорить о том, что участие Касильяса в оставшихся матчах сезона исключено.

Касильяс, которому в мае исполнится 38 лет, выступает за "Порту" с 2015 года. Ранее вратарь играл за "Реал". В составе сборной Испании Касильяс становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Порту" выиграл Юношескую лигу УЕФА.