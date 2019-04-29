Порту выиграл Юношескую лигу УЕФА, обыграв в финале Челси

"Челси" не сумел стать рекордсменом и выиграть трофей в третий раз.

Юниорская команда португальского "Порту" (U-19) выиграла трофей Юношеской лиги УЕФА. В финальном матче в Швейцарии португальский коллектив переиграл сверстников из "Челси" (U-19).

В первом тайме был забит один мяч: на 18-й минуте Фабиу Виейра забил гол и вывел "Порту" вперед в счете.

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В начале второго тайма "Челси" удалось отыграться: на 53-й минуте Дайшон Редан забил головой после передачи Хуана Фамилио-Кастильо. Но лондонцы даже не успели отпраздновать гол, как вновь пропустили: после серии рикошетов мяч оказался в воротах "Челси". Автором гола стал капитан "Порту" Диего Кейруш.

Игроки "Челси" потратили немало сил на то, чтобы сравнять счет, но вновь отличились португальцы - после быстрой контратаки забил вышедший на замену Афонсо Соуза.

Таким образом, "Порту" впервые выиграл Юношескую лигу УЕФА. До этого турнир выигрывали "Барселона" и "Челси" (по два раза), а также "Зальцбург". Отметим, что первый розыгрыш турнира состоялся в сезоне-2013/2014.

Напомним, что участниками Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2018/2019 были также украинские клубы "Шахтер" и "Динамо". Горняки прекратили борьбу уже на групповой стадии. А "Динамо", сенсационно обыграв в стыковой встрече "Ювентус", затем в 1/8 финала уступило немецкому "Хоффенхайму".