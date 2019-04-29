Порту выиграл Юношескую лигу УЕФА, обыграв в финале Челси
Юниорская команда португальского "Порту" (U-19) выиграла трофей Юношеской лиги УЕФА. В финальном матче в Швейцарии португальский коллектив переиграл сверстников из "Челси" (U-19).
В первом тайме был забит один мяч: на 18-й минуте Фабиу Виейра забил гол и вывел "Порту" вперед в счете.
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В начале второго тайма "Челси" удалось отыграться: на 53-й минуте Дайшон Редан забил головой после передачи Хуана Фамилио-Кастильо. Но лондонцы даже не успели отпраздновать гол, как вновь пропустили: после серии рикошетов мяч оказался в воротах "Челси". Автором гола стал капитан "Порту" Диего Кейруш.
Игроки "Челси" потратили немало сил на то, чтобы сравнять счет, но вновь отличились португальцы - после быстрой контратаки забил вышедший на замену Афонсо Соуза.
🔵⚪ Vencedores da UEFA Youth League— FC Porto (@FCPorto) 29 квітня 2019 р.
FC Porto 3-1 Chelsea
18' [1-0] ⚽ Fábio Vieira
53' [1-1] ⚽ Redan
55' [2-1] ⚽ Diogo Queirós
75' [3-1] ⚽ Afonso Sousa#FCPorto#UYL#FCPortoSub19#sub19@UEFAYouthLeaguepic.twitter.com/LSgX3AtbZx
Таким образом, "Порту" впервые выиграл Юношескую лигу УЕФА. До этого турнир выигрывали "Барселона" и "Челси" (по два раза), а также "Зальцбург". Отметим, что первый розыгрыш турнира состоялся в сезоне-2013/2014.
Напомним, что участниками Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2018/2019 были также украинские клубы "Шахтер" и "Динамо". Горняки прекратили борьбу уже на групповой стадии. А "Динамо", сенсационно обыграв в стыковой встрече "Ювентус", затем в 1/8 финала уступило немецкому "Хоффенхайму".