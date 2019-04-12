Ливерпуль призвал найти и наказать фанатов Челси, оскорблявших Салаха (видео)

"Красные" выступили с официальным заявлением.

Футбольный клуб «Ливерпуль» выступил с заявлением относительно инцидента с участием болельщиков «Челси», которые нападающего "Красных" Мохаммеда Салаха.

В интернете появилось видео, как шесть фанатов "Челси" скандируют «Салах - террорист» в одном из баров Праги.

Chelsea fans singing "Salah is a bomber" disgraceful pic.twitter.com/SlAFVwQqop — Football Fights (@footbalIfights) April 11, 2019

«Клуб обеспокоен появившимся в сети видео. Уже не в первый раз в этом сезоне мы сталкиваемся на стадионах с омерзительными оскорблениями на почве дискриминации, это происходит как в Англии, так и в Европе, и во всём мире. Нужно называть вещи своими именами – такое поведение является истинным фанатизмом.

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«Ливерпуль» надеется на действия властей. Необходимо провести расследование, вычислить и привести к ответственности всех, кто совершил это преступление. В футболе и в обществе нет места таким вещам. Клуб уже начал совместную работу с полицией, чтобы определить личности людей на видео. За такое поведение нужно нести ответ», – говорится в заявлении «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.

"Челси" также осудил поведение своих болельщиков. В лондонском клубе заявили, что идентифицировали трех человек на видео и не дали им посетить матч со «Славией», не пропустив на трибуну. Личности еще трех людей не были установлены.