Ман Сити в феерической игре нанес Ливерпулю первое поражение в сезоне АПЛ

Интрига в "золотой" гонке возвращается.

В Манчестере завершился один из центральных матчей английской Премьер-лиги всего сезона - "Манчестер Сити" принимал на своей домашней арене "Ливерпуль". Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу над подопечными Юргена Клоппа со счетом 2:1.

Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

До матча отставание "Ман Сити" от "Красных" составляло 7 очков, и вполне логично, что именно "горожане" бросили главные силы на атаку. Впрочем, именно "Ливерпуль" первым должен был выходить вперед - на 18-й минуте лишь система электронной фиксации гола подсказала арбитру, что мяч все-таки не пересек линию ворот "Сити" - все решили считанные миллиметры.

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На 40-й минуте успеха добились более активные футболисты Манчестера: Серхио Агуэро из "мертвой" зоны, находясь под острым углом, прошил голкипера гостей Алиссона. 1:0.

На 64-й минуте "Ливерпуль" достаточно легко сумел сравнять счет: Робертсон сбросил мяч на дальнюю штангу на Фирмино, который в падении головой отправил мяч в сетку. 1:1.

Судьба встречи решилась на 72-й минуте в результате острой контратаки "горожан". Стерлинг вырезал мяч на Сане, и тот пробил точно в дальнюю штангу, от которой мяч срикошетил в ворота! 2:1.

Последние минуты встречи прошли в отчаянных попытках "Ливерпуля" уйти от поражения, а "Ман Сити" мог воспользоваться этим и забить третий гол. Однако окончательный результат - минимальная победа хозяев.

Таким образом, "Ливерпуль" потерпел первое поражение в чемпионате АПЛ. Интрига в чемпионской гонке закрутилась с новой силой - теперь отставание "Ман Сити" (50 очков) от лидера первенства - "Ливерпуля" (54 очка) - не такое значительное, как раньше.

Следующий тур АПЛ пройдет 12-14 января.