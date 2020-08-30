Украинский боксер не воспользовался шансом вновь стать чемпионом мира.

В ночь с 29 на 30 августа по киевскому времени в Лас-Вегасе (США) состоялся бой, в котором украинец Виктор Постол встречался с американским чемпионом мира Хосе Рамиресом.

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На кону противостояния были сразу два титула чемпиона мира Рамиреса - по версиям WBC и WBO.

Рамирес считался явным фаворитом поединка, но подтвердить это в ринге он не сумел. Украинец боксировал не хуже соперника и старался не подпускать его на ближнюю дистанцию, используя джеб.

При этом добиться явного преимущества Постолу не удалось, поэтому судьи отдали победу чемпиону. Один насчитал ничью 114:114, а двое других - победу Рамиреса cо счетом 115:113 и 116:112.

Всего за поединок Рамирес выбросил 556 ударов (156 - точных), а Постол - 668 (147 - точных).

Видеообзор боя опубликовал YouTube-канал Top Rank Boxing.

Постол - Рамирес: подробности

Из-за коронавируса бой Постола и Рамиреса переносился дважды. Изначально он должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, а затем 9 мая в американском Фресно.

Виктор Постол уже владел титулом чемпиона мира по версии WBC и потерял его в результате поражения от Теренса Кроуфорда в 2016-м году.

Теперь на счету Постола 34 боя, 31 победа и 3 поражения на профи-ринге. Рамирес выиграл 26 боев из 26.

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Автор: Данил Слесь