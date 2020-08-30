В ночь с 29 на 30 августа по киевскому времени в Лас-Вегасе (США) состоялся бой, в котором украинец Виктор Постол встречался с американским чемпионом мира Хосе Рамиресом.
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На кону противостояния были сразу два титула чемпиона мира Рамиреса - по версиям WBC и WBO.
Рамирес считался явным фаворитом поединка, но подтвердить это в ринге он не сумел. Украинец боксировал не хуже соперника и старался не подпускать его на ближнюю дистанцию, используя джеб.
При этом добиться явного преимущества Постолу не удалось, поэтому судьи отдали победу чемпиону. Один насчитал ничью 114:114, а двое других - победу Рамиреса cо счетом 115:113 и 116:112.
Всего за поединок Рамирес выбросил 556 ударов (156 - точных), а Постол - 668 (147 - точных).
Видеообзор боя опубликовал YouTube-канал Top Rank Boxing.
Постол - Рамирес: подробности
- Из-за коронавируса бой Постола и Рамиреса переносился дважды. Изначально он должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, а затем 9 мая в американском Фресно.
- Виктор Постол уже владел титулом чемпиона мира по версии WBC и потерял его в результате поражения от Теренса Кроуфорда в 2016-м году.
- Теперь на счету Постола 34 боя, 31 победа и 3 поражения на профи-ринге. Рамирес выиграл 26 боев из 26.
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