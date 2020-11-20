Украинский спортивный диетолог Александр Фока, который работает с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом, заявил, что не видит перспектив у Василия Ломаченко после его поражения в бою с американцем.
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Слова специалиста приводит Tribuna.com.
"Василий, начиная с боя против Педрасы, начал проседать функционально, это было очень заметно в бою, хотя они с папой провели колоссальную работу в тренировочном лагере. С Кэмпбеллом также было заметно, что Ломаченко просел.
И когда журналист хотел взять у него интервью, Василий сказал, что устал. Было видно, что он очень устал. Раньше вы никогда бы такого не услышали от него.
Анатолий Николаевич (отец и тренер Ломаченко - прим.) - любитель сверхнагрузок, но Василий - возрастной боец. Имея за плечами такую любительскую карьеру, его естественный ресурс заканчивается. И восстанавливается он с каждый боем все хуже", - сказал Фока.
Диетолог уверен, что пик карьеры Ломаченко остался позади:
"Думаю, что прежнего Василия мы уже больше не увидим, так как он становится старше, а папа хоть и гениальный аналитик и стратег, но не сможет кардинальным образом поменять что-то в подготовке".
Ломаченко - Лопес: после боя
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.
- Украинец потерял свои титулы WBC, WBO и WBA в легком весе, а Лопес, который сохранил пояс IBF и получил титулы украинца, стал единственным действующим абсолютным чемпионом мира в боксе.
- Лопес сразу заявил, что не собирается давать реванш Ломаченко.
- Украинец извинился за свое поражение и сказал, что готов провести реванш.
- Ранее стало известно, что Ломаченко проводил бой с Лопесом с травмой. Лопес отреагировал на эту информацию, посчитав это оправданием.
- Промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию с возможным реваншем.
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