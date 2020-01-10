"Демоны рогатые и с хвостом": тренер Усика ответил критикам Ломаченко после скандального видео

Сергей Лапин призвал прислушаться к словам в ролике, а не оскорблять боксера.

Тренер Александра Усика Сергей Лапин прокомментировал ролик, который опубликовал другой украинский боксер Василий Ломаченко на своей странице в Instagram.

В комментариях к видео, главными героями которого являются бойцы российского спецназа, Лапин ответил всем, кто написал оскорбления в адрес украинского чемпиона мира:

"Уважаемые Демоны! Рогатые с хвостом, которые сюда вылезли! Вы дымитесь, продолжайте... Хочу вам раскрыть секрет этого видео! Суть сего не картинка, а СЛОВО! Но вы не обращайте внимания, а просто продолжайте дымиться и гореть, у вас там, наверное, жарко очень".

В ответ пользователи соцсети указали тренеру, что в ролике присутствуют люди с нашивками РФ, на что Лапин ответил, что на черно-белом видео этого не видно.

Напомним, Ломаченко разместил в сети ролик о "силе православного духа", в котором запечатлены тренировки российского спецназа. В конце видео выражается благодарность "вежливым людям".

УНИАН ранее также сообщал о том, что известный комментатор оскорбительно высказался о Ломаченко, а также Александре Усике и Жане Беленюке.