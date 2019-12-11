Сперва Чисора: промоутер рассказал о ближайших боях Усика

Эдди Хирн назвал новую ориентировочную дату боя Александра Усика и Дерека Чисоры.

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что бой украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры может пройти в начале марта.

По словам Хирна, Усик сперва встретится с Чисорой, а затем с победителем боя между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым.

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"Бой Усик - Чисора, вероятно, пройдет в начале марта. Затем Александр будет драться с победителем боя Джошуа - Пулев", - цитирует Хирна ESPN.

Напомним, Усик является обязательным претендентом на бой за пояс WBO, которым владеет Джошуа. У британца есть 180 дней, чтобы защитить пояс. В то же время британцу до апреля необходимо также проводить защиту титула IBF. Таким образом, на кону боя Усик - Чисора может стоять титул WBO, если он станет вакантным.

По словам Хирна, Джошуа свой следующий бой, вероятно, проведет в апреле.

Как сообщал УНИАН, ранее Чисора оскорбил Усика в соцсетях.