Сперва Чисора: промоутер рассказал о ближайших боях Усика
Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что бой украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры может пройти в начале марта.
По словам Хирна, Усик сперва встретится с Чисорой, а затем с победителем боя между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым.
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"Бой Усик - Чисора, вероятно, пройдет в начале марта. Затем Александр будет драться с победителем боя Джошуа - Пулев", - цитирует Хирна ESPN.
Напомним, Усик является обязательным претендентом на бой за пояс WBO, которым владеет Джошуа. У британца есть 180 дней, чтобы защитить пояс. В то же время британцу до апреля необходимо также проводить защиту титула IBF. Таким образом, на кону боя Усик - Чисора может стоять титул WBO, если он станет вакантным.
По словам Хирна, Джошуа свой следующий бой, вероятно, проведет в апреле.
Как сообщал УНИАН, ранее Чисора оскорбил Усика в соцсетях.