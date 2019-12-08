"Дерись, сосунок": Усик встретился с Чисорой перед реваншем Руиса и Джошуа
Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) впервые встретился лицом к лицу с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), который может стать его следующим соперником.
Встреча состоялась в Саудовской Аравии перед реваншем британца Энтони Джошуа и американца Энди Руиса-младшего.
Видео встречи опубликовал Instagram-аккаунт lomus official.
Оба бойца вели себя дружелюбно, однако позже Чисора опубликовал совместное фото с украинцем и подписал его в оскорбительной манере:
"Вставай и дерись, сосунок", - написал 35-летний британец.
“Get up and fight, sucker.” #ruizjoshua2pic.twitter.com/fy5ZeXLaCe— Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) 7 декабря 2019 г.
Напомним, реванш завершился победой Джошуа единогласным решением судей. Этот успех вернул ему титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе.
Усик и Чисора пока не подписали контракт на бой, но уже известно, что поединок может состояться в конце февраля 2020 года в Манчестере.
УНИАН ранее опубликовал полное видео боя Джошуа и Руиса.