"Люди не понимают": грузинский боец UFC поддержал политические взгляды Усика

Роман Долидзе считает, что украинскую звезду бокса чрезмерно критикуют на родине.

Грузинский боец UFC Роман Долидзе прокомментировал гражданскую позицию экс-чемпиона мира по боксу Александра Усика, который посещает родной Крым после его аннексии, но в ринге представляет Украину.

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Долидзе цитирует Tribuna.com.

"Он очень патриотически настроенный украинец и любящий свою страну человек. Он смелый, соглашается прославлять Украину в России и поднимать там украинский флаг. Он из Крыма, и он спокойно мог бы перекрасить себя в русский флаг. Не говорю, хорошо это или плохо, но мог.

Люди не понимают его, потому что журналисты показывают его с той стороны, с которой им выгодно. Коверкают слова, показывают только половину из того, что он говорит. Его слова не несут тот контекст, который нам преподносят", - отметил грузинский боец.

Также Роман высказал свое отношение к России:

"Не воспринимаю весь русский народ своим врагом. Лишь тех людей, которые отправляют солдат в Украину и Грузию. Не воспринимаю политику правящей партии, которая этим занимается. Но не объединяю это во всю русскую нацию".

УНИАН ранее сообщал, что Усик попал в топ-5 престижного рейтинга супертяжеловесов.