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Еще ближе к титулу: Усик попал в топ-5 престижного рейтинга супертяжеловесов

22:04, 29 октября 2019
Бокс
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Усик стал ближе к титулу / фото: twitter.com/MatchroomBoxing

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Об этом сообщает портал World Boxing News.

32-летний украинец попал в рейтинг организации уже после дебютного боя в хевивейте. Усик 12 октября в Чикаго досрочно победил американца Чазза Уизерспуна.

Титулом WBC владеет американец Деонтей Уайлдер. В списке претендентов Усик находится на пятой строчке, пропустив вперед только Диллиана Уайта, Тайсона Фьюри, Луиса Ортиса и Александра Поветкина.

В настоящий момент Александр, который является бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одержал 17 побед в 17 боях, из которых 13 - нокаутом.

УНИАН ранее сообщал, что Усик может провести следующий бой против британского боксера.

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Теги: #бокс#Александр Усик