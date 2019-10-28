Усик может провести бой против скандального британского боксера

Промоутер готов организовать бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что следующим соперником украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) может стать британский ветеран Дерек Чисора (32-9, 23 KO).

После победы над Дэвидом Прайсом Чисора заявил, что в следующем поединке хотел бы встретиться против Усика или Джозефа Паркера. Хирн подтвердил, что бой Усик - Чисора может быть организован в февраля.

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"Думаю, поединок Чисоры против Усика или Паркера состоится в феврале следующего года. Чисора - это серьезная проблема. Он очень умный боксер, который показывает отличный прессинг, хорошо работает по корпусу. На поединки с его участием интересно смотрет", - сказал Хирн в интервью iFL TV.

"Усик сказал мне, что хочет в следующем поединке драться за титул чемпиона мира. Но если Усик передумает и скажет мне, что хочет организовать бой с Чисорой в феврале, то я помогу ему с этим", - добавил промоутер.

Ранее Усик заявил, что хотел бы провести чемпионский бой против победителя реванша между Энтони Джошуа (33-1, 22 КО) и Энди Руисом (22-1, 21 КО), которые встретятся в декабре.

Напомним, Чисора неоднократно устраивал скандалы в ринге и за его пределами. В частности, британец известен тем, что плюнул в лицо Владимиру Кличко, а также дал пощечину Виталию.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в США Усик встретился с Тайсоном Фьюри.