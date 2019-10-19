Усик и Фьюри встретились перед боем Гвоздика (видео)

Потенциальные соперники перекинулись парой фраз.

Украинский боксер Александр Усик, который поддерживал Александра Гвоздика, перед боем встретился со своим потенциальным соперником по супертяжелому весу британским экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Боксеры встретились возле ринга. Фьюри подошел к Усику, боксеры с улыбкой пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз.

Британец спросил у украинца: "Как дела?", после чего попросил Усика встать и оценил его антропометрические данные.

Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте lomus_official.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Усик будет готовиться к бою против победителя реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.