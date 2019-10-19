Усик и Фьюри встретились перед боем Гвоздика (видео)
17:54, 19 октября 2019Бокс
310 0
Потенциальные соперники перекинулись парой фраз.
Александр Усик может встретиться с Тайсоном Фьюри / фото: BoxingScene
Украинский боксер Александр Усик, который поддерживал Александра Гвоздика, перед боем встретился со своим потенциальным соперником по супертяжелому весу британским экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.
Боксеры встретились возле ринга. Фьюри подошел к Усику, боксеры с улыбкой пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз.
Британец спросил у украинца: "Как дела?", после чего попросил Усика встать и оценил его антропометрические данные.
Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте lomus_official.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Усик будет готовиться к бою против победителя реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter