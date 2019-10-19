Гвоздик уступил россиянину техническим нокаутом и потерял титул чемпиона мира (фото, видео)

Украинец не выдержал силы ударов соперника.

В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии состоялся поединок между украинским чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО) и обладателем титула IBF из России Артуром Бетербиевым (15-0, 15 КО).

Украинец потерпел досрочное поражение техническим нокаутом и потерял чемпионский пояс.

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В первом раунде Александр потерял равновесие и упал, а рефери отсчитал нокдаун, но в перерыве признал ошибку и отменил свое решение. В дальнейшем боксеры устроили равный бой с большим количеством ударов. Украинец старался работать комбинациями и лучше двигался, тогда как его соперник искал момент для одного мощного удара.

Бетербиев не давал Гвоздику клинчевать и порой действовал довольно грязно. В шестом раунде россиянин вновь завалил Гвоздика на настил ринга толчком и рефери не засчитал нокдаун. Переломным стал девятый раунд, когда Бетербиев активизировался и начал наносить точные удары, пробивая защиту Гвоздика. Александр был потрясен и с трудом устоял на ногах.

В десятом раунде украинец немного восстановился, но у него осталось явно меньше сил, чем у соперника. Бетербиев атаковал градом ударов и все-таки добил украинца. Александр трижды встал на колено и рефери засчитал технический нокаут.

Гвоздик потерпел первое поражение за семь лет и потерял титул чемпиона мира по версии WBC, который теперь принадлежит Бетербиеву, как и пояс IBF, который он сумел защитить.

На момент остановки поединка Гвоздик вел по очкам у двух судей из трех: 87:83, 86:85 и 83:87.

Концовка боя, который транслировал телеканал "Интер".

УНИАН ранее сообщал, что американский боксер умер через четыре дня после нокаута.