Американский боксер умер через четыре дня после нокаута (видео)

Патрик Дэй проводил бой в рамках вечера бокса, главным событием которого был поединок Александра Усика.

Американский боксер Патрик Дэй (17-4-1, 6 КО) скончался в больнице через четыре дня после того, как получил травму головы на ринге.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на промоутера боксера Лу ДиБеллу.

Причиной смерти боксера стала черепно-мозговая травма.

27-летний Дэй проводил бой против Чарльза Конуэлла в Чикаго на разогреве у украинца Александра Усика. В десятом раунде Дэй был нокаутирован. С ринга его унесли на носилках в бессознательном состоянии.

В больнице Дэй был введен в искусственную кому и перенес операцию, однако спасти его не удалось.

Как сообщал УНИАН, в июле после полученных на ринге травм скончались российский боксер Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильян.