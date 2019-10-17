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Американский боксер умер через четыре дня после нокаута (видео)

10:30, 17 октября 2019
Бокс
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Патрик Дэй / REUTERS

Об этом сообщает CNN со ссылкой на промоутера боксера Лу ДиБеллу.

Причиной смерти боксера стала черепно-мозговая травма.

27-летний Дэй проводил бой против Чарльза Конуэлла в Чикаго на разогреве у украинца Александра Усика. В десятом раунде Дэй был нокаутирован. С ринга его унесли на носилках в бессознательном состоянии.

В больнице Дэй был введен в искусственную кому и перенес операцию, однако спасти его не удалось.

Как сообщал УНИАН, в июле после полученных на ринге травм скончались российский боксер Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильян.

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Теги: #бокс#смерть#трагедия