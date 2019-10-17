Американский боксер умер через четыре дня после нокаута (видео)
10:30, 17 октября 2019Бокс
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Патрик Дэй проводил бой в рамках вечера бокса, главным событием которого был поединок Александра Усика.
Патрик Дэй / REUTERS
Американский боксер Патрик Дэй (17-4-1, 6 КО) скончался в больнице через четыре дня после того, как получил травму головы на ринге.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на промоутера боксера Лу ДиБеллу.
Причиной смерти боксера стала черепно-мозговая травма.
27-летний Дэй проводил бой против Чарльза Конуэлла в Чикаго на разогреве у украинца Александра Усика. В десятом раунде Дэй был нокаутирован. С ринга его унесли на носилках в бессознательном состоянии.
В больнице Дэй был введен в искусственную кому и перенес операцию, однако спасти его не удалось.
Как сообщал УНИАН, в июле после полученных на ринге травм скончались российский боксер Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильян.
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