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Бой Усика с Такамом не состоится

23:32, 27 августа 2019
Бокс
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Александр Усик / REUTERS

Об этом сообщил со-промоутер украинца Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу Xicana Boxing.

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"Такам подписал контракт на бой с кем-то другим. Им виднее, но это глупый поступок. Сейчас мы рассматриваем несколько имен. Ведем переговоры с Андреем Федосовым и Брайантом Дженнингсом. Усик посетит бой Ломаченко в Лондоне и мы все обсудим.

Александр является обязательным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа - Руис. Это гениальный боксер, но ему предстоит переход в более тяжелый вес", - отметил Хирн.

Поединок Усика запланирован на 12 октября и должен пройти в Чикаго. Это будет дебют украинца в супертяжелом весе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик не планирует боксировать с российским боксером.

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Теги: #бокс#Александр Усик#Карлос Такам