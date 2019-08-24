"Не хочу этой грязи": Усик отказался от боя с россиянином (видео)

Украинский боксер заявил, что не хочет, чтобы противостояние боксеров переходило в политическую плоскость.

Александр Усик отказался проводить бой с россиянином Андреем Федосовым, который мог стать первым соперником украинца в супертяжелом весе.

О причинах такого решения Усик рассказал в прямом эфире на своей странице в Instagram.

"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин... Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно", - сказал Усик.

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"Естественно, я отказался и от того, и от того поединка. Я не хочу этой грязи. Я нормально отношусь к этим ребятам, к их семьям. Не нужно никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец... Никакой не красавец, просто не хочу этого, простите, г*вна, которое будет литься с обеих сторон", - добавил украинский боксер.

Напомним, ранее сообщалось, что Федосов дал свое согласие провести бой с Усиком.

Имя соперника украинца на бой, который запланирован на 12 октября, пока остается неизвестным.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик стал на шаг ближе к бою с Энтони Джошуа.