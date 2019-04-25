Джошуа выразил желание посетить дебютный поединок Усика в супертяжах

Британец желает увидеть поединок Усика против Такама вживую, ведь осенью может встретиться с украинцем в ринге.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Энтони Джошуа хочет посетить бой Александра Усика с Карлосом Такамом, который пройдет 25 мая в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле.

Как сообщает Sport Arena, украинец является одним из потенциальных соперников британца, поэтому желание Джошуа посмотреть Усика «в деле» в его дебютном поединке в супертяжелом весе вполне логично. Если все для Усика сложится удачно, его бой с Джошуа может состояться уже осенью нынешнего года.

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Препятствием для исполнения желания Джошуа является его поединок: Энтони проведет бой в Нью-Йорке 1 июня. Соперником британца должен был стать Джаррелл Миллер, но американец провалил два теста VADA, и теперь команда Джошуа подыскивает нового оппонента.

Подготовка в тренировочном лагере Джошуа заканчивается как раз 25 мая, и по информации СМИ, Джошуа может пожертвовать последним днем подготовки, чтобы увидеть бой Усика с Такамом.

Напомним, промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что поединка Джошуа - Усик осталось ждать недолго.