"Джошуа готов": промоутер заявил, что поединка с Усиком осталось ждать недолго

Суперпоединок может состояться уже в 2019 году.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о том, когда может состояться поединок украинского боксера Александра Усика с чемпионом мира и лидером супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа.

"Насколько долго нам осталось ждать боя между Усиком и Джошуа? Недолго. Может быть, бой будет в ноябре-декабре. Cамое позднее - это март-апрель 2020 года. Усик должен стать обязательным претендентом на титул WBO. Я думаю, что на самом деле это вопрос больше к Усику, потому что 25 мая расскажет нам все, что нам нужно знать. Если он выйдет в ринг и нокаутирует Такама, мы можем сказать: «Делаем бой сейчас» или же мы можем сказать: «Давайте проведем еще один поединок». Это был бы изумительный бой, и мы не можем его дождаться. Джошуа готов", - цитирует Хирна Xsport со ссылкой на VideoBoxing.

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Также Эдди Хирн отметил, что поединок с Карлосом Такамом - это идеальный дебют в хэвивейте для Александра Усика.

"Это сложный бой. Усик переходит из тяжелой весовой категории к большому сильному парню, который будет идти вперед, оказывать давление, без остановки выбрасывать удары. Многие люди в боксе сейчас говорят, что это сложный бой. Будучи абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и поднявшись в супертяжелый вес, он может боксировать с кем угодно и все будет хорошо. Ему нравится испытывать себя, и мы ожидаем великолепный бой 25 мая в MGM National Harbor", - заявил Хирн.

Напомним, что бой Усик – Такам пройдет 25 мая в Чикаго. Ранее украинец озвучил свой нынешний вес.