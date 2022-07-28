С начала войны в Украине Государственная таможенная служба, которую с ноября 2021 года возглавляет Вячеслав Демченко, неоднократно попадала в различные коррупционные скандалы.

Так, волынского таможенника будут судить за нанесение государству убытков на 46 млн грн – мужчина пропустил в Украину грузовик с контрабандными сигаретами. На Закарпатье расследуют факт ввоза из-за границы незадекларированной техники на почти 90 млн грн. Во Львовской области правоохранители разоблачили схему растаможки автомобилей на миллионы долларов. К тому же, службу обвиняют еще и в том, что ее сотрудники причастны к хищению вещей из гуманитарных грузов для ВСУ, что во время войны выглядит особенно цинично.

Впрочем, больше всего вопросов к таможенным органам связано с ввозом в Украину товаров, не требующих уплаты таможенных платежей. В частности, есть сомнения относительно прозрачности самой процедуры и контроля за действиями таможенников.

О том, как работает таможня во время войны, почему временная отмена пошлины и НДС на импорт товаров в Украину превратилась в финансовую схему по выводу более 100 млрд из Украины, и есть ли шанс остановить коррупцию на таможне – подробнее в статье.

Из-за полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины, власти приняли немало непростых решений. Одним из них можно считать мартовское постановление Кабинета Министров относительно упрощенной процедуры ввоза в Украину и "нулевое налогообложение" для немалой категории импортных товаров.

Конечно же, подобные шаги со стороны власти не пошли на пользу бюджету. Согласно данным Гостаможслужбы, общая сумма преференций на разные категории товаров с начала 2022 года составила 64 млрд грн, из которых 29 млрд грн - освобождение от уплаты таможенных платежей во время действия военного положения.

Подобными шагами правительство помогло обеспечить бесперебойное снабжение в Украину товаров критической необходимости. Однако, отсутствие контроля на таможне привело к появлению новых схем на миллиарды.

Что не так с "нулевым налогообложением"

Как объясняет экономический эксперт Алексей Кущ налоги на импорт (НДС и пошлины) начислялись на контрактную стоимость товара. Таможня могла лишь проверить цены по индикативному справочнику.

"Сейчас же отсутствие налогов на импорт позволяет не занижать, а наоборот - завышать стоимость импортного товара. Например, вы купили тапочки на $50 млн, но в контракте указали цену $100 млн. То есть $50 млн просто вывели за границу, купив валюту по фиксированному курсу 29,25 плюс 1% комиссии и 2% "единого налога". Так дешево еще никогда не мыли", - говорит Кущ.

По расчетам экономиста, таким образом из страны вывели по меньшей мере 100 млрд грн (!).То, сколько же в конце недополучил госбюджет, должны установить компетентные правоохранительные органы. Но совершенно очевидно, что размер этих потерь просто колоссальный.

Кроме установления виновных, ситуация на таможне требует в максимально короткие сроки установить объективные механизмы и инструменты таможенного оформления льготных категорий товаров, чтобы четко понимать, каким образом обеспечивается контроль за предоставлением преференций.

Решить проблему, по словам Куща, довольно просто - нужно ежемесячно проводить сверку статистических данных нашей таможни и таможен стран-торговых партнеров, выявляя расхождения более чем на 0,1% от суммы поставки. Начальников таможен с разногласиями более чем в 0,1% - увольнять, прописывая подобное требование в контрактах.

Руководство Гостаможслужбы, к сожалению, пока не предоставило исчерпанных ответов по текущей ситуации, и тем более по координации работы таможен, мониторинга таможенных оформлений товаров с применением законодательно установленных освобождений от уплаты налогов, проведенных проверок и их результатов, задействование в контрольных мероприятиях профильных структурных подразделений службы, выявление коррупционных признаков при неправомерном предоставлении льгот при налогообложении и других вопросов, требующих выяснения. В любом случае, ответственность, лежит на руководителе таможни Демченко и заместителе, курирующем указанную сферу деятельности таможни.

Стоит отметить, что профильный комитет Верховной Рады уже признал работу таможенной службы неудовлетворительной и рекомендовал правительству "принять соответствующие кадровые решения".

В частности, нардепы назвали работу таможни неудовлетворительной из-за проблем в организации работы по передаче на нужды Вооруженных сил конфискованного имущества, которое по праву наследования перешло в собственность государства. Также нардепы обратили внимание на проблемы контроля над соблюдением правил перемещения.

Все это произошло еще и на фоне информации о том, что некоторые топ-руководители таможни с начала войны стали получать зарплату втрое выше, чем до ее начала. Были ли эти повышения финансовых условий чиновников во время войны обоснованными – вопрос риторический. Но точно их действия должны стать предметом выяснения правоохранительных органов.

Власти же надо помнить, что эффективная антикоррупционная политика – одно из ключевых требований со стороны европейских политиков на пути к вступлению Украины в Евросоюз. Конечно же, реформа таможенной службы – является важной составляющей этого процесса, поскольку таможня, по сути, является зеркалом того, что представляет собой страна.

Не упустить этот шанс Украине позволят, как минимум, два простых шага - профессиональное и незапятнанное руководство, и тотальная цифровизация деятельности, которая минимизирует человеческий фактор при осуществлении таможенного контроля.