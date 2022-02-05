В Киеве в случае чрезвычайной ситуации будут включены сирены, а также оснащены громкоговорителями автомобили, чтобы привлечь внимание граждан. В Департаменте муниципальной безопасности КГГА рассказали об алгоритме действий жителей и гостей столицы в таких случаях.
Как передает "Укринформ", сами сирены означают сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". Если вы их услышите, нужно срочно включить телевизор, радио, другие передающие устройства, и слушать сообщения и инструкциями.
Кроме сирен, оповещение и информирование населения о дальнейших действиях будут осуществлять авто, оборудованные громкоговорителями.
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"Выслушав сообщение, каждый гражданин должен действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями", - рассказали в Департаменте.
Такие сообщения будут содержать:
- информацию о чрезвычайной ситуации,
- о месте и времени возникновения чрезвычайной ситуации,
- о территории (район, массив, улицу, дом и прочее), попадающей в зоны поражения,
- порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации и тому подобное.
"Ведь главная задача всех служб во время чрезвычайной ситуации - уберечь и защитить как можно больше людей", - отметили в КГГА.
Сейчас власти Киева спланировали использование более 500 хранилищ и 4500 объектов двойного назначения, среди которых 47 подземных помещений метрополитена, 272 подземных перехода, 409 подземных автопаркингов и прочее.
Такие защитные сооружения могут укрыть почти 3 миллиона человек.
Заметим, по информации журналистов, не все адреса хранилищ на карте КГГА актуальны. Причем не все бомбоубежища пригодны для пребывания там граждан, оборудованные всем необходимым (противогазами, огнетушителями, электрогенераторами и т.п). Есть случаи, когда бомбоубежище есть, но доступа к нему нет.
Напомним, ранее стало известно, как будет работать киевское метро в случае российского вторжения.