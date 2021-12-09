Далеко не все они пригодны для укрытия.

Киев и другие города-миллионники начали проверять готовность укрытий на фоне сообщений об угрозе нападения РФ.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Только в Киеве зарегистрировано около 4,5 тысячи помещений для хранилищ. Бомбоубежища в Киеве расположены в подвалах домов, в паркингах, в специально оборудованных помещениях на предприятиях и т.д. В место укрытия могут превратить и метрополитен — там и в других укрытиях могут найти убежище более 2,5 млн человек.

Адреса защитных сооружений сведены в специальную интерактивную карту. Также найти укрытия и бомбоубежища можно по специальным указателям на улицах.

Читайте такжеВо Львове продали бомбоубежище за более 5 миллионов гривень (фото)Однако, как убедились журналисты, не все адреса на карте актуальны. К тому же, не все бомбоубежища пригодны для пребывания там граждан, оборудованы всем необходимым (противогазами, огнетушителями, электрогенераторами и т.п.). Бывают и случаи, когда бомбоубежище есть, но доступа к нему нет.

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в комментарии журналистам заверил, что в случае введения режима чрезвычайной ситуации все хранилища подготовят к работе. Впрочем, если боевые действия будут возле Киева — город просто эвакуируют.

Проверка бомбоубежищ происходит и в других городах. В частности, в Запорожье. Город начал инвентаризацию в 2014 году и уже успел обновить перечень, приведя в порядок или выведя из него аварийные защитные сооружения.

Ранее УНИАН сообщал, как найти подземные укрытия Киева.

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Автор: Анастасия Печенюк