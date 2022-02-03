Всего в Киеве в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ.

За последние семь лет городские спасательные службы Киева втрое увеличили количество потенциальных укрытий на случай введения чрезвычайной ситуации в столице.

Об этом во время доклада на заседании Киевского городского совета сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"За последние семь лет городские спасательные службы Киева проверили более 11 тысяч подвалов, которые могли быть потенциальными укрытиями. Если еще несколько лет назад мы имели 1,5 тысячи пригодных укрытий, то за эти годы их количество увеличили в три раза", - говорится в сообщении.

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, в столице в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят свыше 500 хранилищ, которые расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работающей смены, и почти 4500 сооружений двойного использования (355 подземных паркингов, 256 подземных переходов и 47 углубленных станций Киевского метрополитена, а также 3741 подвал и полуподвал). Их расположение можно увидеть на карте сайте КГГА.

Читайте такжеЧто делать в случае полномасштабного вторжения РФ: украинцам представят алгоритмы действийВ целом силы и средства гражданской защиты Киева насчитывают 13,5 тысячи человек личного состава и 782 единицы техники.

"Обращаю внимание, что в мирное время сооружения двойного использования могут применяться для хозяйственной деятельности, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации хозяева и руководители заведений должны открыть дверь и предоставить защиту населению", – отметил Пантелеев.

Напомним, по информации журналистов, не все адреса хранилищ на карте КГГА актуальны.

К тому же не все бомбоубежища подходят для пребывания там граждан, оборудованы всем необходимым (противогазами, огнетушителями, электрогенераторами и т. п). Случаются и случаи, когда бомбоубежище есть, но доступа к нему нет.

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