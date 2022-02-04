Чтобы оперативно организовать массовую транспортировку населения, в ночное время в метро регулярно проводят различные виды тренировок со спецслужбами.

В случае чрезвычайной ситуации, вызванной агрессией России, задачей метро Киева будет перемещение жителей столицы из потенциально опасного места в потенциально безопасное, а не содержание людей на станциях.

Об этом пишет издание "Вечерний Киев" со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что Киевский метрополитен, который открыли в 1960 году, сразу строили как объект двойного назначения. Во-первых, как транспорт, а во-вторых - как объект гражданской защиты. Такие функции предусмотрели еще на этапе строительства, который пришелся на разгар "холодной войны".

"Но со времен Первой и Второй мировых войн методика и подходы к реализации военных операций значительно изменились. И теперь основной задачей метро в случае чрезвычайной ситуации является перемещение людей из потенциально опасного места в потенциально безопасное", - отметили в столичном метрополитене.

То есть речь идет не о содержании киевлян в подземных станциях, как некоторые могут думать, а, собственно, об эвакуации из точки А в точку Б.

В предприятии заверили, что инфраструктуру метрополитена постоянно поддерживают в состоянии готовности. А для того, чтобы оперативно организовать массовую транспортировку населения, в ночное время в метро регулярно проводят различные виды тренировок со спецслужбами, знания и силы которых будут необходимы в случае опасности.

В частности, привлекают работников метрополитена, спасателей, правоохранителей и медиков.

Также в метрополитене отметили, что на время чрезвычайной ситуации у них будет работать сантехническая инфраструктура. При этом обращают внимание, что человек должен иметь с собой теплые вещи, еду, необходимые документы.

"Доступ к питьевой воде будет, но других дополнительных удобств нет. Речь идет лишь о сохранении вашей жизни. Коек или дополнительного питания не будет",- пишет издание.

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Как сообщал УНИАН, 28 января мэр Киеве Виталий Кличко сказал, что, по плану городских властей, для защиты населения будут использоваться сооружения двойного назначения: метрополитен, подземные паркинги, цокольные, подвальные и полуподвальные помещения в домах. По его словам, в столице фонд защитных сооружений гражданской защиты включает хранилища и сооружения двойного назначения.

"В хранилищах укрытие получают работники предприятий и учреждений, которые продолжают свою деятельность в особый период и обеспечивают жизнедеятельность города, персонал медицинских учреждений. Защита же населения осуществляется в сооружениях двойного назначения. Таких, как: подземные помещения метрополитена, подземные паркинги, цокольные, подвальные и полуподвальные помещения в домах", - сказал он.

Кличко сообщил, что на сегодня райадминистрациями спланировано использование более 500 хранилищ и 4500 объектов двойного назначения, а общая вместимость защитных сооружений – около 2 млн 8 тыс. человек.

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