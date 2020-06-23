В Минобразования окончательно разъяснили вопрос о ГИА и ВНО в 2020 году

Студенты колледжей освобождены от государственной итоговой аттестации, а внешнее независимое оценивание по желанию могут сдавать те, кто планирует поступать в вузы.

В этом году ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в учреждениях профессионального предвысшего образования, освобождаются от ГИА, но имеют право его сдавать, в частности, в форме ВНО.

Такое разъяснение обнародовано сегодня на сайте Министерства образования и науки.

Как отмечается, в то же время закон не освобождает от прохождения внешнего независимого оценивания соискателей об

Читайте такжеВНО и вступительная кампания 2020: даты проведения, правила и условия

В приложениях к свидетельству о полном общем среднем образовании отмечается освобождение от государственной итоговой аттестации. Результаты ВНО как оценки ГИА вносятся в приложение к свидетельству по желанию студента (по заявлению совершеннолетнего соискателя или одного из родителей, других законных представителей несовершеннолетних соискателей образования и т.д.).

Это касается таких категорий студентов:

которые в 2019/2020 учебном году завершают получение полного общего среднего образования и завершают обучение в 2021 или 2022 году;

которые в 2019/2020 учебном году имеют право повторной сдачи ГИА в форме ВНО и завершают получение образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста в 2021 году.

Выпускники 2020 года, которые в 2019/2020 году завершают обучение и имеют право повторной сдачи ГИА в форме ВНО, могут подать заявления об освобождении от государственной итоговой аттестации. Ранее изданные приказы о предоставлении им академических отпусков должны быть отменены. Внешнее независимое оценивание сдают поступающие в заведения высшего образования.

Кроме того, соискатели образования, претендующие на золотую или серебряную медаль, имеют право получить такие медали без прохождения ГИА.

Как сообщал УНИАН, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила провести внешнее независимое оценивание в Украине с 25 июня по 17 июля.

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