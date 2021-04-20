Новый тренд Youtube - это блоги простых людей, которые имеют особые хобби, профессии, таланты или умения.

Все больше рядовых украинцев находят себя в видеоблогинге. Сегодня любой человек с особыми навыками или хобби может зарабатывать, рассказывая о своем опыте в сети.

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Об этом говорится в сюжете "Грошей". Так, слава и заработки звезд интернета - мечта многих. Но новый тренд - это блоги простых людей, которые имеют особые хобби, профессии, таланты или умения. На первый взгляд, банальные, но полезные ролики набирают миллионы просмотров.

Журналисты пообщались с обычными украинцами, запустившими успешные блоги на Youtube.

Максим Когут со Львовщины 20 лет был обычным мастером по металлу. А как-то ради развлечения снял свою работу на видео - об успешном блоге даже и не думал. Но как оказалось, его опыт готовы изучать десятки тысяч людей по всему миру. Теперь у него 133 тысячи подписчиков.

Михаил Дубатовк начинал как обычный столичный автоинструктор и отчаянно искал клиентов. А теперь от них нет отбоя, ведь вместо саморекламы эксперт начал снимать видео с советами для новичков на дороге. Теперь у него более 600 тысяч подписчиков.

Местной звездой стал и простой деревенский парень Константин Лысенко. Как и каждый фермер, он трудился в поле и ремонтировал допотопные тракторы, но решил снять это на видео. Константин имел лишь опыт и харизму, но этого хватило, чтобы его советы начали смотреть фермеры со всех уголков страны.

Так что любое умение легко превратить в успешное шоу. Блогеры отмечают, что залог успеха - "гореть" своим делом. Однако и конкуренция в интернете безумная, поэтому успешные блогеры советуют относиться к этому не как к хобби, а как к настоящей работе.

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Автор: Дмитрий Захаров