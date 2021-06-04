Комиссия по вопросам наименований приняла ряд решений о присвоении названий и переименовании улиц, переулков и площадей.

Комиссия по вопросам наименований приняла решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слипака.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, информирует пресс-служба КГГА.

Также комиссия присвоила новые названия одной улице и двум площадям:

проезд от улицы профессора Подвысоцкого к жилому комплексу «Новопечерские Липки» в Печерском районе назван «улица Николая Костомарова»;

безымянная площадь на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе - «Кловская площадь»;

безымянная площадь на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе - «площадь Отрадная».

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Члены комиссии также поддержали переименование ряда улиц и переулков:

улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе в улицу Емельяна Прицака;

переулка Бабушкина в Шевченковском районе в переулок Сенькивский;

улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Холодноярскую;

улицы Крайней в Деснянском районе в улицу Осипа Мандельштама;

улицу Совхоз «Совки» в Соломенском районе в улицу Пронивскую;

переулка Радищева в Соломенском районе в переулок Юрия Матущака;

улицы Саратовской в ​​Шевченковском районе в бульвар Павла Вирского;

улицы Павла Вирского в Деснянском районе в улицу Анатолия Авдиевского;

переулка Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе в переулок Христины Алчевской.

Кроме того, комиссия поддержала решение о присвоении детской школе искусств № 5 в Оболонском районе имени выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Венедиктова, а школе № 29 I-III ступеней в Оболонском ране - имени выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Сквер имени Слипака в Киеве

В мае 2018 года петиция о создании арт-сквера имени Слипака на Андреевском спуске набрала более 10 тыс. подписей киевлян.

В октябре того же года Киевсовет утвердил меры по созданию сквера.

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Автор: Виктория Токарева