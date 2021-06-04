Комиссия по вопросам наименований приняла решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слипака.
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, информирует пресс-служба КГГА.
Также комиссия присвоила новые названия одной улице и двум площадям:
- проезд от улицы профессора Подвысоцкого к жилому комплексу «Новопечерские Липки» в Печерском районе назван «улица Николая Костомарова»;
- безымянная площадь на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе - «Кловская площадь»;
- безымянная площадь на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе - «площадь Отрадная».
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Члены комиссии также поддержали переименование ряда улиц и переулков:
- улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе в улицу Емельяна Прицака;
- переулка Бабушкина в Шевченковском районе в переулок Сенькивский;
- улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Холодноярскую;
- улицы Крайней в Деснянском районе в улицу Осипа Мандельштама;
- улицу Совхоз «Совки» в Соломенском районе в улицу Пронивскую;
- переулка Радищева в Соломенском районе в переулок Юрия Матущака;
- улицы Саратовской в Шевченковском районе в бульвар Павла Вирского;
- улицы Павла Вирского в Деснянском районе в улицу Анатолия Авдиевского;
- переулка Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе в переулок Христины Алчевской.
Кроме того, комиссия поддержала решение о присвоении детской школе искусств № 5 в Оболонском районе имени выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Венедиктова, а школе № 29 I-III ступеней в Оболонском ране - имени выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.
Сквер имени Слипака в Киеве
В мае 2018 года петиция о создании арт-сквера имени Слипака на Андреевском спуске набрала более 10 тыс. подписей киевлян.
В октябре того же года Киевсовет утвердил меры по созданию сквера.
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