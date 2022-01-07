Телеканал "Наш" получил большое количество предупреждений за свои нарушения стандартов журналистики.

Президента Владимира Зеленского призвали ввести санкции против телеканала Евгения Мураева "НАШ" из-за регулярной трансляции антигосударственных высказываний, в том числе отрицание факта вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента.

Автор обращения – активист Сергей Стерненко – ссылается на такой запрет вещания телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука.

"Однако на указанном телеканале так же, как и на указанных выше ресурсах, регулярно транслируются антигосударственные высказывания и пропаганда в интересах государства-агрессора", - объясняет активист.

Читайте такжеВ "Эпицентре" нашли книги Гитлера: "подарочный набор" продается еще и по скидке (фото)Стерненко подчеркивает, что сам владелец телеканала Евгений Мураев неоднократно отрицал агрессию России в эфирах "НАШ", называя войну на Донбассе "гражданской", а редакторы программ приглашали в качестве гостей боевиков НВФ "ЛДНР".

"В связи с этим, с целью защиты национальной (и информационной в частности) безопасности Украины, а также для противодействия распространения антиукраинской пропаганды в интересах государства-агрессора, прошу президента Украины безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против телеканала НАШ с последующим прекращением его вещание на территории Украины", - говорится в тексте петиции.

За сутки публикации петиция набрала уже почти 5 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых, чтобы инициативу рассмотрели на Банковой.

Что известно о вещании телеканала НАШ

Телеканал "НАШ" получил большое количество предупреждений за нарушения стандартов журналистики.

Речь идет, в частности, о распространении ложной информации, разжигании национальной розни и расовой нетерпимости и т.д.

Сам владелец телеканала Евгений Мураев известен своей пророссийской политической ориентацией: он враждебно отзывается об украиноязычных гражданах, оправдывает оккупацию Крыма и отрицает участие войск РФ в конфликте на Донбассе.

Нацсовет неоднократно обращался в суд с требованием лишить телеканал лицензии на вещание, поскольку "НАШ" не исправляет ошибок и не платит штрафы.