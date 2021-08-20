У канала могут отобрать лицензию из-за этого эфира.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал намерения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания обратиться в суд для аннулирования лицензии телеканала "НАШ" экс-нардепа Евгения Мураева из-за эфира с Петром Симоненко и его высказываний на нем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза, отвечая на вопрос журналистки телеканала "НАШ".

"Пока ни одного документа, который касается вашего канала, в аппарате СНБО нет... Что касается ваших гостей: я не знаю вашей редакционной политики..., но если ваши гости будут вести пропаганду против нашей страны..., ну может тогда вам надо посмотреть на этих гостей", – отметил он.

В то же время, Данилов уточнил, что это право телеканала приглашать таких гостей, которых он хочет.

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Нацсовет требует аннулировать лицензию телеканалу "НАШ": подробности

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за эфира с Петром Симоненко и его высказываний на нем.

В Нацсовете считают, что 4 мая с повтором 5 мая в передаче "Марафон" были высказывания Симоненко, "которые имеют признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти, основанной на нетерпимости к представителям Православной церкви Украины, ее представителям и верующим".

В итоге Нацсовет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ".

Автор: Антонина Доломанжи