Накануне под офисом телеканала прошла акция протеста.

Телеканал "Наш" получил большое количество предупреждений за свои нарушения стандартов журналистики.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" рассказала глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

"Телеканал "Наш", кстати, можно приписать к этому рассмотрению. Потому что он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии", - сказала Герасимьюк.

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Она добавила, что "Наш", как и каналы нардепа Тараса Козака, имеют не один десяток предупреждений от Нацсовета.

"В прошлом году только штук шесть было "112"," ZiK" пять предупреждений. Во-первых, мы следуем закону. В законе прописаны процедуры, по которым мы действуем. И я еще раз повторяю о несовершенстве нынешнего закона, поскольку мы сегодня еще живем с вами по закону о ТВ и радиовещания 1993 года, когда не существовал YouTube, когда телефон еще был, как трактор",- отметила глава Нацсовета.

Ситуация с каналом "Наш": что было ранее

Вчера активисты пикетировали офис телеканала "Наш", чтобы выразить недовольство прокремлевской политикой этого канала.

По факту протестов и стычек полиция открыла уголовные производства.

Запрет каналов Козака-Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

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Автор: УНИАН